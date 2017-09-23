大刀斬西瓜 陳子敬：感謝蔡英文「支持」我

2017-09-23 12:51

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我們台南人才沒有這麼笨，只會選西瓜」，前台南市警察局長陳子敬以無黨籍身分參選台南市長，今日上午在永康成立第一個競選辦公室，多位永康區無黨及國民黨籍議員都到場支持，陳子敬還現場拿出大刀斬西瓜，打破學運領袖林飛凡說的「西瓜說」，並表示，他參選是受到2個女人的支持，一位是在背後默默支持他的老婆許秋娥，另一位是總統蔡英文，「她做得不好，把內政和外交都搞得不好」，所以蔡英文是「支持」他的力量。

「感謝這2個女人支持我！」陳子敬說，以前從事警察工作，和家人相處時間很少，家裡都由妻子打理，原本已和妻子約定好，退休後要好好陪伴她，結果身邊就有許多朋友希望他能參選，幸好太太支持，他才決定從政。

至於另一個支持陳子敬的女人，陳子敬說，「我沒有邀她，我邀她也不會來，她在台北姓蔡。」陳子敬痛批蔡英文，從國家重大議題、前瞻計畫、退休警消、公務人員年改不公平對待、勞工一例一休、同婚等，到台南地方上房屋稅、地價稅、淹水的問題、老人照護、嬰幼兒托育，長期以來這些問題都沒有被解決，「實在做太爛」，才讓他決定放棄退休生活轉而從政，是「支持」他的力量，並表示如果當選，要讓人民過得更好。

最後陳子敬拿出大刀，與出席力挺的議員協力斬西瓜，他表示，之前有「小朋友」說某個黨推西瓜都會當選，陳子敬反問，「台南素質真那麼差嗎？」拔出大刀把西瓜一刀剖半，「打破西瓜迷思，不相信一顆西瓜就能選贏我！」