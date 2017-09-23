阿文、小花又碰面了 併肩微笑後這麼說...

立委陳明文（前右）、嘉義縣長張花冠剪綵時都面帶笑容。（記者蔡宗勳攝）

2017-09-23 11:59

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕因為「攬牢牢」事件鬧著滿城風雨的立委陳明文、嘉義縣長張花冠，今天上午因為嘉義縣梅山鄉太平雲梯啟用再度同場，茶會時兩人隔著茶席沒有互動，剪綵併肩站在一起、微笑對著大家。

媒體追問張花冠時，張仍強調陳需向全國婦女朋友道歉及接受兩性平等再教育。

陳明文則說今天主題是太平雲梯啟用，不應該模糊重點，而且在太平應該平心靜氣，拜託媒體不要再製造話題。