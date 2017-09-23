赦扁爭議 林佳龍：總統會做出有智慧決定

2017-09-23 11:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨全國黨代表大會即將登場，對於特赦前總統陳水扁的議題，台中市長林佳龍指出，民進黨有黨的民主程序來討論，所有黨員會尊重總統蔡英文，總統也會做出有智慧的決定；前行政院長張俊雄則直言，總統要一個人從化解變成圓滿，相當困難。

台灣研究基金會今舉辦「總統直選與民主台灣」學術研討會。擔任第一場講座主持人的林佳龍會前受訪表示，黨代表的提案一定程度地反映基層民意，這當然也有不同意見，然特赦是國家元首職權，如何行使大家都尊重，以總統高度與智慧，相信會做出最適合的決定。

張俊雄受訪指出，這個民進黨內部要積極解決、化解的矛盾，這本來就是一個國家很艱難、很艱困要妥善處理的事，若總統要化解到圓滿，當然很困難，這牽涉到保外就醫或其他議題，假如特赦完其他犯罪呢，而總統特赦又有何功能呢。

張俊雄也說，這是如何化解，而非解決的事，台灣從威權變民主，跳脫軍人干政、民粹政治，是很成功的案例，這成果如何維持，有其難處，需要大家多體諒。

台灣民意基金會董事長游盈隆則指出，據民調顯示，有4成以上民眾認為陳水扁並未獲得司法公平公正審判，社會也都理解扁案非一個單純司法案件，含有很濃厚的政治案件色彩，蔡政府應嚴正面對這樣的議題。