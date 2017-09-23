侮辱女性的人是她！ 陳明文妻連轟張花冠貼文全刪了...

立委陳明文（前中）前年底由嘉義縣長張花冠（前右）、陳妻廖素惠（前左）等人陪同登記爭取蟬聯時，大家互動熱絡。（資料照）

2017-09-23 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委陳明文與嘉義縣長張花冠摟肩事件還在延燒，陳明文妻子廖素惠日前甚至在臉書憤怒表示要揭開張的真面目，引起外界熱議。沒想到該則砲轟張的貼文卻默默刪除了！

張花冠於前晚在政論節目談論陳明文涉及營造工程與官司，讓陳妻廖素惠氣得昨天在臉書發文嗆聲，「我默默承受這幾十年來。她的無禮，她的傲慢現實，她的目中無人。因為她是立法委員。因為她是政治夥伴」。

廖素惠說，這幾10年來她一直扮演在背後支持他們的力量。從不懷疑，連一絲絲的懷疑都不要，「我必須要堅定自己的信念。她是有男性本色想做事的女強人。但實際上我不知道是否在幻想世界存活了那麼多年嗎？還是她原來的面貌呈現出來？我不知道，我一直堅持自己的信念，不以任何有色的眼光來看待她，並且說服自己也希望能影響别人的看法。她的真面目是什麼？」

而在前晚，廖素惠也曾在臉書上發文，以「回首來時路」為開頭，開門見山就說「對不起大家！我忍了二十幾年！」稱看到張花冠這樣的人竟可以代表嘉義縣的女性朋友，提出包括女性主義、兩性平等主張，直言「侮辱女性的人。是張花冠。情挑嘉義，軽佻男性，侮辱男性。不懂得尊重兩性平權是張花冠」，廖素惠說，用寫的無法一語道盡，將親上火線揭開張花冠真面目。

沒想到這兩篇痛批張花冠的文章都已被廖素惠默默刪除，也引起外界的揣測。