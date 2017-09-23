李顯龍訪中 呂秀蓮：政府應重新審視與星國的交流

2017-09-23 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮於22日晚間，在「東方瑞士．美麗島、和平中立．新台灣」臉書專頁針對新加坡總理李顯龍訪中一事，發表演說影片回應。

呂秀蓮在影片中指出，台灣與新加坡長久以來維持良好關係，前新加坡總理李光耀曾多次來台，與蔣經國和李登輝親善友好，蔣經國也和李光耀簽定星光計畫，讓新加坡軍隊定期來台進行軍事訓練。新加坡也是調停中國與台灣關係的中介地，如辜汪會談和馬習會的地點皆在新加坡。

但呂秀蓮質疑，李顯龍在9月20日帶訪問團中國，提出支持一帶一路與亞投行，積極促進中國和東協合作，和支持一個中國，反對台獨的言論後，台灣當局應該重新考慮與新加坡間的國際關係。

呂秀蓮在影片中提出三點建議：新加坡已經公開親中，國防部應該考慮是否繼續執行星光計畫；國人和台商去新加坡旅遊、經商的活動熱絡，但在此次李顯龍訪中後，應重新考慮是否維持和新加坡間的經貿、觀光、文化等交流；既然李顯龍反對台獨，台灣當局應考慮是否繼續以新加坡作為與中國交流的第三地。

呂秀蓮最後在影片中表示，近日川普與金正日彼此文攻武嚇，讓全世界都很緊張，但也因為北韓表現自己的強勢，使人不敢小看北韓。台灣也應該以自己完成和平民主轉型的歷史自豪，超越藍綠，捍衛台灣的尊嚴。

而對於李顯龍訪中時發表的言論，陸委會副主委兼發言人邱垂正回應，經過查證，新加坡媒體的報導中，皆未有論及李顯龍提出與反對台獨相關的言論。