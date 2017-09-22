海峽兩岸合唱節 台北藝術家基金會：我們主辦非竹縣府

2017-09-22 23:02

〔記者黃美珠／竹縣報導〕第10屆海峽兩岸合唱節主辦單位「財團法人台北藝術家文教推廣基金會」辦公室主任郭憶如說，這個合唱節，台灣和中國福建已經輪流主辦了10屆，在台舉行過的分別是第2、4、6、8屆，主辦城市分別是台中、新竹市、新竹市及花蓮縣，如今第10屆首次到新竹縣，萬萬沒想到純藝文活動的交流會引發爭議。

郭憶如說，這次兩岸共有17個隊伍參加比賽，比賽組都是高中以上的成人，其中有1支隊伍來自國立竹北高中。實際賽程在9月27到29日，30日閉幕。

10月1日、2日則分別在苗栗縣苗北藝文中心和中國文化大學，舉行4個金獎隊伍的演出。期間在29日早上有1場「少兒專長展演音樂會」，都沒有售票，歡迎音樂藝文的愛好者自由入場欣賞。

她說，新竹縣政府並非活動主辦單位，只是提供場地，外加3天比賽期間安排12名演藝廳內的志工幫忙導引動線，其他則都由基金會工作人員負責。

她說，29日的「少兒專長展演音樂會」，中國來了3個國小年紀的兒童合唱團，新竹縣也有光明和十興兩所國小學童，搭配南投武界重韻合唱團一起登台交流演出，當天下午，中國的3個兒童合唱團則將到十興或光明國小，觀摩、交流合唱表演藝術。

新竹縣政府秘書長蔡榮光說，這個活動早在1年前、他還擔任縣府文化局長時就已經開始洽談，縣府只是幫忙安排住宿，以及開幕式、閉幕式的前後接風和慶功宴設宴地點，因為中國包括團員和工作人員一次就來了約900人，光是吃飯就要席開百桌。

蔡榮光說，只是開幕式前的接風宴因為有些團員來不及抵台，所以，共有70桌在竹北，閉幕式後的百桌慶功宴則在湖口，這在中國觀光客來台銳減的當前來說，對新竹縣多少有些商機和推廣行銷的助益。