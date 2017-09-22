民進黨全代會提案 要求彙整3決議文提新黨綱

2017-09-22 22:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨週日（24日）將召開全國黨代表大會，本次共有17項黨代表提案，其中，全國黨代表、前彰化縣議員林維浩提案，授權民進黨中執會彙整3個有關台灣主權問題的決議文，以及根據總統蔡英文的「維持現狀」，提出新黨綱。林維浩受訪時表示，希望能夠「台灣優先」，一定要用台灣名稱走向國際，不要用什麼「中華台北」。

林維浩的提案希望能夠彙整1999年通過的「台灣前途決議文」、2004年的「族群多元國家一體決議文」，以及2007年的「正常國家決議文」等3個決議文，並根據蔡英文總統兼主席所提出的「維持現狀」論述，提出民進黨新黨綱。

由於美麗島電子報副董事長吳子嘉去年也曾結合其他黨代表提過類似案子，而吳子嘉在黨內被視為對中國立場較友善，因此提案也格外敏感。不過，林維浩說，他跟吳子嘉不認識，而且他是親台派，希望能用台灣的名稱走出去。他跟吳子嘉的提案或許有部分類似，但主軸完全不一樣。

林維浩說，以前3個決議文都是不同黨主席提出，每個立場都不太一樣，決議文也沒什麼一致性，民進黨現在完全執政，就應該要完全負責，蔡英文的「維持現狀」太模糊了，應該要更具體一點，要可以帶領台灣人民走向國際。他希望如果能用台灣名稱走入國際是最好，中華民國也可以暫時接受，用中華台北就很不好。

地方人士指出，林維浩以前並沒有發表過跟兩岸相關的言論，他曾於2014年連任失敗，會有這樣的提案應該跟他希望捲土重來，角逐民進黨2018年縣市議員初選有關。

民進黨這次的黨代表提案還包括，要求黨政全面改組；建議入黨滿30年且年滿65歲者享有榮譽終生黨員且免繳黨費；建議中央黨部多辦新住民活動；明年選舉優先提名現任市議員；繼續辦「台灣好政」下鄉說明會；盡早提名連任的縣市長，以利布局；儘速訂定宜蘭縣長提名機制和人選；各縣市黨部至少增聘一位新住民或新二代黨務專員；請民進黨勇敢承擔特赦前總統陳水扁；請蔡英文總統特赦陳水扁；降低直轄市議員募款責任額到10萬元；台北市長民進黨自提候選人（共兩案）；讓台灣選手代表台灣，讓國人做自己；活用文言文比例；停止用課本愚弄學生，用「外交說帖」招來中國航母戰機包圍台灣。