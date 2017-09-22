海峽兩岸合唱節》黃國昌批強迫動員 竹縣府：僅鼓勵學生去

2017-09-22 21:32

〔記者黃美珠／竹縣報導〕時代力量立委黃國昌昨晚在臉書發文，質疑新竹縣政府辦「海峽兩岸合唱節」，卻強迫國中生犧牲正常上課時間參加，必須另找時間補課。有家長反映，卻得來「有問題跟縣政府反映」的回覆，他砲轟這種強迫動員太離譜。縣府秘書長蔡榮光今天說，第10屆海峽兩岸合唱節並非新竹縣府所辦，他們只出借場地，提供志工到現場引導，沒花一毛錢，卻賺了中國團來台消費的商機，雖然有請學校鼓勵學生參加，但沒有強迫。

對於此事，縣長邱鏡淳在全縣優良教師表揚大會上意有所指地說，新竹縣是多元民族、多元文化的地方，台灣是民主的社會，本來就尊重多元的聲音，縣府也積極打造多元的國際教育機會。

邱鏡淳私下受訪說，他不認為黃國昌會說那樣的話，「可能是小編或是助理吧？」他研判。邱鏡淳認為，中間應是有所誤會，但他也不樂見有人抹黑或是抹紅新竹縣政府。

蔡榮光說，縣府有鼓勵竹北鄰近的國中小學能帶隊，在29日上午第二、第三節課時前去欣賞合唱節的「少兒專長展演音樂會」。

但這就像縣府一向碰到優質的藝文團體，例如優人神鼓、明華園的演出，都會提供訊息給各校參考，並鼓勵校方帶著學生前去欣賞，畢竟這樣做除了可以陶冶學生性情，也算是給國內、外優質藝文團體實質鼓勵。

另名縣府官員也說，這如果也算一種「動員」，它就是「動員」沒錯，但也絕對不是黃國昌臉書所講的「強迫動員」。

縣府教育處處長劉明超則說，他們應文化局的要求，發文轉知音樂會訊息給各校，雖有表達希望學校鼓勵學生踴躍前往，但是並不強迫。更沒有要求事後另找時間補課。

發通知書給家長的國中朱姓校長直言，他們是在21日傍晚拿通知單給學生帶回家的，但都沒聽到或接到有任何家長的反彈。

校長說，學校1年級10個班，因為縣府希望能有200名學生到場欣賞，所以請7個班的學生以兩天「早自習」時間，跟29日第二、第三節「調課」，就當是校外的藝文教學活動課程，並沒有事後「補課」的規劃。

如果真的有家長不願意孩子出席這場音樂會，校方也不會勉強，可以安排不願去的學生在圖書館看書、自習。但事實上，卻有名身心障礙學生堅持當天要跟同學一起去，學校也予以尊重。

事發國中的校長說，國中生的課業壓力很大，校方不可能以國文等主科的時間去參加校外活動，才會採取調課方式，利用本來就是導師時間的早自習。

整個音樂會雖然只有一個小時，但考慮到走路過去的交通時間、還要排隊依序進場等，才會以兩節課來規劃，沿途也已經請警方屆時協助交通導護，安全工作都有事先規劃。

黃國昌臉書：