遭柯P拒見 新警長陳嘉昌：進了廚房就不要怕熱

新任台北市警察局長陳嘉昌受訪時，談到至今仍未能與市長柯文哲見到面，他說，「進了廚房就不要怕熱」，會持續把警察本分工作做好。（記者王冠仁攝）

2017-09-22 20:51

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警察局昨天舉行卸新任舉長交接典禮，陳嘉昌正式接任局長；不過，交接典禮時，市長柯文哲與原局長邱豐光沒有現身，今天北市府治安會報柯P「再次」缺席，外界議論紛紛。陳嘉昌今天受訪時說，他到任後就嘗試拜會柯市長，但柯P沒接電話，他再傳簡訊給市長，表示會將治安、交通、為民服務三大警察工作做好，也會持續跟柯溝通。

陳嘉昌說，雖然目前還沒與柯文哲碰面，今早柯P也沒出席治安會議，但他認為，「進了廚房就不要怕熱」，會持續把警察本分工作做好。

傳簡訊 柯P已讀不回

陳嘉昌坦言，目前尚未與柯文哲碰面、談話，但他有傳簡訊給柯文哲，除了介紹自己40年的從警資歷，也強調將會在邱豐光既有的基礎之上，繼續將警政工作做好。

陳嘉昌還說，他並非第一次當局長，對於警察工作十分熟稔。他當初到台中擔任警察局時，也與台中沒有淵源，不過，在台中任內，不論防制詐騙、緝毒、查槍的各式評比，都是六都之首，也獲得台中市府的肯定。他也將台北市紓解交通的調撥車道方式引進台中，改善台中虹揚橋的交通壅塞。

對於台北市警政工作中特有的「陳抗活動」，陳嘉昌表示，未來將把「萬無一失」列為特勤維安的目標，對於多元社會中的民眾表達意見的權利也會尊重，盡全力維護城市治安。

陳嘉昌強調，警政工作沒有所謂的蜜月期，未來將持續與市府溝通，並遵照市長指示、配合議會監督，將台北市的警政工作無縫接軌做好。