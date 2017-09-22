張花冠的freestyle眼神 陳明文妻：她就是用這種白眼看我

陳明文妻子廖素惠說，張花冠幾十年來是用這種眼神看她。（記者林宜樟翻攝張花冠臉書粉絲團影片）

2017-09-22 18:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠對立委陳明文提告性騷擾，昨天晚上在政論節目討論陳明文的攬肩舉動、指他的營造工程公司品質差及官司，引發陳妻廖素惠不滿，在臉書發文「我忍了二十幾年！」指不懂尊重兩性平權是張花冠，她想起兩人認識數十年，最近看到張花冠拍攝的影片【嘉義有嘻哈之小花のFreestyle】中一個畫面時驚呼，「那種白眼就是她幾十年來看我的樣子」。

廖素惠說，自己看到張花冠在政論節目的說詞，昨晚徹夜未眠及胃痛，「都是說謊抹黑」，尤其是看到張花冠提到性別平等議題時更覺得「她沒有資格談尊重女性」；廖素惠說，她尊重張的縣長身分，在公開場合若看到人都會先說「張縣長妳好」，而張花冠對她的反應則是「假裝沒看到」，或是影片中講「of course」那種白眼、斜眼看人的不屑眼神。

廖素惠說，她曾在陳明文立委服務處和孫姓辦公室主任（女性）整理資料，張花冠與陳明文要討論事情，張就直接把在場兩位女性趕出去，廖素惠強調，這種作法凸顯張花冠「對女性一點也不尊重」。

昨晚發文引發爭論，張花冠今天受訪指廖素惠的發文「這是要事件落幕？」、「太不友善」；廖素惠說，自己沒有說錯，但已決定不再對此事發文及回應媒體，「我的部分到此為止」。

回味一下：【嘉義有嘻哈之小花のFreestyle】