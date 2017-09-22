一張紙挪移5億多 台中花博預算爆爭議

2017-09-22 17:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議會財經委員會小組今天審查花博追加減預算，委員會痛批市府不但無法提出具體計劃，只送一張紙，而且已編列高達21億餘屬於消耗型預算的經常門，還從資本門挪了5億多元，不但違反預算法，而且想要揮霍預算，為避免被市府誣指杯葛預算，要求市府需提出詳細計劃，並將此案送大會。

主計處長蔣建中則表示，此一追加預算並沒有違反預算法，5億元原本是經常門收入，因為經常門收入有剩餘，才轉到資本門，因為資本門並未動用，才又回歸經常門；副秘書長郭坤明表示，只是科目調整，總額並未變，為了讓策展人有彈性、有更多元的創意，才將預算從固定設施轉到經常門。

台中市將在明年舉辦花博，市府編列87億特別預算，已在2年前通過，市府今年編列花博特別預算第一次追加減5億元，今日在市議會財經委員會進行審查，市府則是由主計處長蔣建中、副秘書長郭坤明率領相關局處列席報告。

不過，委員會對於市府只提供一張說明相當不滿，市議員楊正中不滿的表示，花博的總預算為87億元，其中資本門為65億元，經常門為21點7億元，但是市府送來的追加預算，竟是將資本門5億元移到經常門。

楊正中強調，經常門就是屬於煙花式的預算，用完一次就沒有，跟資本門可以用在建設方面不一樣，而21億餘元已相當高，根本足以運用，這些都是民脂民膏，但是市府還要挪資本門5億元到經常門，為何要如此揮霍，難道是「開免驚」嗎。

他同時問在文化局項下的花博有多少，文化局則答不出來，詢問原民會，原民會主委馬耀．谷木表示，有4800萬，中央補助2千萬，楊正中一聽，該筆2千萬的預算，市議會根本不知道，不知市府藏了多少預算，應全部回歸在花博預算中。

邱素貞表示，花博的追加減的內容，是在相同的計畫項目間，是做經常門、資本門科目的調整，經費都沒有外流，也沒有轉移到其它科目使用，完全是為了讓佈展的內容。

同時，由於建設局未到場，楊正中要求停審，但避免市府污指國民黨杯葛花博預算，主席蘇柏興裁示送大會處理，並要求市府要在下週一前列出細項。