星光計畫生變？ 立委：尊重星須與中友好

2017-09-22 14:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳新加坡總理李顯龍訪中國後，星光計畫恐將生變中止來台。民進黨立委黃偉哲受訪表示，新加坡若基於自身國家利益考量，對於中國必須低頭，他對此予以尊重；國民黨立委王育敏也表示，星須與中維持友好關係，對此必須尊重。

外傳台灣與新加坡已維持逾40年的軍事交流「星光計畫」，如今可能在李顯龍訪問中國後，星光部隊停止來台，但消息尚未獲得證實。

黃偉哲指出，因中國一帶一路對新加坡國際地位、商機與港口的影響，星可能基於自身國家利益於此時向中國低頭，其實他對此予以尊重，但星光計畫對兩國不但具有歷史、情感及實際意義，且有戰術及戰略上的意義，若延宕對兩國都是損失，盼星多加考量。

黃偉哲呼籲，若真無星光計畫，星與國軍的訓練、戰術戰略集情資交流，盼能透過轉換地方或其他模式來進行，也希望國防部及國安單位對此及早評估做因應，此事雖然遺憾，但不能說人家什麼，畢竟是基於國家利益考量及中國壓力。

王育敏表示，新加坡須與中國維持友好關係，這必須尊重，至於星中達成何種共識或卸，我應透過星國駐台代表證實或澄清。王育敏強調，台星情誼及穩定交流超過30年，盼勿因一次星中交流就減損，盼蔡英文政府能密切關注此事，並與星繼續維持經貿熱度及情誼。