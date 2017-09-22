與小英吃飯遭批違反中立 曾銘宗為蘇嘉全緩頰

2017-09-22 14:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統兼民進黨主席蔡英文昨宴請黨籍立委，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌也受邀出席，遭時代力量立委徐永明批違反中立。過去常砲轟蘇嘉全扭曲議事規則的立法院國民黨團副書記長曾銘宗，竟罕見地為蘇緩頰「還在允許範圍內」，但強調蘇回到立法院，就應公正地執行院長職務。

蔡英文昨於台北賓館宴請黨籍立委，行政院長賴清德及立法院正、副院長蘇嘉全、蔡其昌皆受邀出席，但被徐永明於臉書發文痛批「議長中立現在是個屁？別走國民黨老路」。徐永明強調國民黨執政時，立法院院長角色混淆，民進黨不應走國民黨老路，院長、副院長不應違背中立的諾言。

對此，先前於臨時會砲轟蘇嘉全扭曲議事規則的曾銘宗，受訪被問及此事，他罕見地為蘇嘉全緩頰表示，蘇參加相關餐會「還在允許範圍」，但回到立法院蘇就是中華民國立法院長，不是私人或民進黨的黨員，必須公正地執行院長職務。

曾銘宗話鋒一轉，表示蘇嘉全在臨時會自行解釋議事規則而有所謂「一事不二議」及「包裹表決」，創下立法院首例，因此黨團才會提出告訴，如今民進黨連開議日期都自行解釋，而非照「立法院職權行使法」，呼籲蘇嘉全必須依法執行職務，且公正主持會議。

國民黨立委王育敏表示，接下來國民黨團會針對食安、毒品防制及稅改提出自己的主張及看法，對於一例一休，則會往勞資和諧方向執行。王育敏強調，只要是對民生有利的法案都會全力支持，但若是過度政治性且針對國民黨的法案，該杯葛的還是會杯葛。

  • 針對時代力量立委徐永明痛批立法遠長蘇嘉全與蔡英文總統吃飯違反中立原則，國民黨立委曾銘宗罕見地替蘇緩頰。（記者鄭鴻達攝）

    針對時代力量立委徐永明痛批立法遠長蘇嘉全與蔡英文總統吃飯違反中立原則，國民黨立委曾銘宗罕見地替蘇緩頰。（記者鄭鴻達攝）

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