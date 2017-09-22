與小英吃飯遭批違反中立 曾銘宗為蘇嘉全緩頰

2017-09-22 14:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統兼民進黨主席蔡英文昨宴請黨籍立委，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌也受邀出席，遭時代力量立委徐永明批違反中立。過去常砲轟蘇嘉全扭曲議事規則的立法院國民黨團副書記長曾銘宗，竟罕見地為蘇緩頰「還在允許範圍內」，但強調蘇回到立法院，就應公正地執行院長職務。

蔡英文昨於台北賓館宴請黨籍立委，行政院長賴清德及立法院正、副院長蘇嘉全、蔡其昌皆受邀出席，但被徐永明於臉書發文痛批「議長中立現在是個屁？別走國民黨老路」。徐永明強調國民黨執政時，立法院院長角色混淆，民進黨不應走國民黨老路，院長、副院長不應違背中立的諾言。

對此，先前於臨時會砲轟蘇嘉全扭曲議事規則的曾銘宗，受訪被問及此事，他罕見地為蘇嘉全緩頰表示，蘇參加相關餐會「還在允許範圍」，但回到立法院蘇就是中華民國立法院長，不是私人或民進黨的黨員，必須公正地執行院長職務。

曾銘宗話鋒一轉，表示蘇嘉全在臨時會自行解釋議事規則而有所謂「一事不二議」及「包裹表決」，創下立法院首例，因此黨團才會提出告訴，如今民進黨連開議日期都自行解釋，而非照「立法院職權行使法」，呼籲蘇嘉全必須依法執行職務，且公正主持會議。

國民黨立委王育敏表示，接下來國民黨團會針對食安、毒品防制及稅改提出自己的主張及看法，對於一例一休，則會往勞資和諧方向執行。王育敏強調，只要是對民生有利的法案都會全力支持，但若是過度政治性且針對國民黨的法案，該杯葛的還是會杯葛。