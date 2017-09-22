陳建仁視察竹市長照據點好溫馨 為憨兒打氣現場很混亂

2017-09-22 13:02

〔記者王駿杰／新竹報導〕政府推動長照政策，副總統陳建仁今天先到新竹市香村社區發展協會一探「視訊任意門」，藉由視訊互動了解科技型長者照護模式，場面溫馨；隨後再前往喜憨兒烘培餐廳訪視，但現場環境擁擠，動線凌亂，連陳建仁都舉步艱難，需側身而行，加上國安人員強行限制移動、拍照區域，讓部分媒體抱怨連連，直接放棄採訪離去。

副總統陳建仁上午至新竹市香村社區發展協會，他說，總統蔡英文將長照作為主要推動目標，透過各政府部門間的合作，建構長照體系，讓老人在經濟、健康、生活三方面，都能得到適當照顧，打造長照2.0的黃金鐵三角，達到「健康老化」、「在地老化」及「活躍老化」的願景。

陳建仁說，目前竹市府積極打造2A4B10C的長照服務據點，提供長輩們「看得到、找得到、用得到」也「付得起」的照護服務。

陳建仁除觀賞市府推動的智慧長照成果影片，也與現場民眾一同觀摩「視訊任意門秘書」，了解如何透過視訊裝置與長輩們進行互動交流，並與社區長輩共進午餐，體驗共餐食堂的成果。

之後，陳建仁轉往喜憨兒烘焙餐廳，為身障孩子加油打氣。原本溫馨的記者會，卻因現場空間狹小，民眾移動困難，加上現場維安人員強行趕人，導致部分媒體採訪不下去，直接離場。