陳明文妻「我忍了20幾年」張花冠反嗆：這樣是怎樣！

嘉義縣長張花冠因立委陳明文搭肩講話，認為感到不舒服提告性騷擾。（記者林宜樟翻攝）

2017-09-22 12:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠昨天在民視政論節目談論立委陳明文涉及營造工程與官司，陳妻廖素惠昨晚在臉書發文「我忍了二十幾年！」指不懂尊重兩性平權是張花冠，「幾十年張花冠是用什麼樣的態度對待我，我默默的承受」；張花冠今天受訪時則說，「這樣是怎樣？嘉義縣政治是他們大小都包嗎？」

廖素惠昨看張花冠在節目中談論對陳明文提告性騷擾、營造工程及官司等時，忍不住發文「回首來時路，對不起大家！我忍了二十幾年！我看到張花冠這樣的人竟然可以跟嘉義縣的女性朋友，提出女性主義。兩性平等，侮辱女性的人。是張花冠。情挑嘉義，軽（輕）佻男性，侮辱男性。不懂得尊重兩性平權是張花冠。free style....我寫不出來一一一一我會親上火線，揭開張花冠的真面目。」

許多人安慰後，廖素惠則留言「以前，每一個日子。我自己會告訴所有人我們要尊重女性，女性要有自己的一片天。不能夠用異樣的眼光。要用平等的眼光對待女性政治人物。這幾十年。我一直維護著這樣的理念，可是這幾十年張花冠是用什麼樣的態度對待我，我默默的承受。今天讓我最難過的是她居然面不改色的説謊，抹黑。可恨的是每一句每一字沒有一個不是謊言。」

張花冠今天早上表示有看到此文，怒說「說隱忍二十年，這是要事件落幕？」「太太很賢慧喔！嘉義縣的政治是他們全家大小包掉拿下才圓滿嗎？「我會看他們怎麼表現」，不要男人做錯事，女人卻出來放話；她說，如果要圓滿落幕，陳妻卻又貼文，「我不知道要怎麼辦，太不友善了」，請廖不要在臉書上講不是事實的話。

陳明文妻子在臉書發文。（記者林宜樟翻攝）

陳明文妻子在臉書發文。（記者林宜樟翻攝）