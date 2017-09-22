蔡英文：台美共同目標維護亞太安全與穩定

2017-09-22 12:41

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見美國聯邦參議員丹思（Steve Daines）訪問團，感謝他長期支持台美關係，總統表示，除了台美緊密的貿易關係，台美之間有另一個共同目標，就是要維護亞太區域的和平安全及穩定。

蔡英文指出，去年與美國合作提升國防自主能力及產業發展。這也代表著台美都有決心，一起面對未來越來越多不確定的挑戰。最近，美國政府決定將美軍網路司令部升級為最高級別的聯合作戰司令部，事實上，資安問題也是台灣十分重視的議題。今年6月，我國防部成立「資通電軍指揮部」，加強資訊作戰的能力。她期待台美未來在這個議題上能有更多的交流。

蔡英文致詞時表示，一直以來，台灣與丹思參議員的選區─蒙大拿州，在農業、商業及旅遊等方面，都有十分緊密的連結。對於丹思參議員長期以來大力支持台美關係，她表示由衷謝意。她認為，丹思參議員身為參議院「台灣連線」的一員，對於台灣國際參與的支持，彰顯他及美國人民對於民主、人權及自由貿易等共享價值的支持。

蔡英文表示，蒙大拿州不僅有遠負盛名的黃石公園，同時也出產高品質的農產品。事實上，剛從美國回來的「2017年中華民國農產品貿易赴美友好訪問團」就曾拜訪蒙大拿州，並宣布未來將採購更多蒙大拿州出產的黃豆、玉米及小麥等農產品。

蔡英文指出，台灣是美國農產品在亞洲的最大市場之一，而蒙大拿州在亞洲最大的出口市場之一也是台灣。去年蒙大拿州出口到台灣的產品總值達5700萬美元。同時，我們從蒙大拿州進口的小麥量在亞洲僅次於日本。這些緊密的貿易關係展現了臺美長久以來的雙贏夥伴關係。

丹思參議員致詞時感謝蔡總統撥冗接見，並表示，此行雖非他首次訪問台灣，不過卻是他首度以美國參議員身分訪台。對於我國組團赴美簽署採購意向書，計畫採購約30億美元的農產品，他也代表蒙大拿州表達由衷謝意，並盼未來持續促進台美交流與合作。