嘉縣議員扮公親勸和撤告 張花冠硬是給了軟釘子

2017-09-22 12:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠因立委陳明文搭肩，覺得不舒服提告性騷擾，嘉縣政壇近1年來茶壺裡的風暴浮上台面；民進黨嘉義縣黨團總召林秀琴今天邀集多位議員到縣長官邸慰問、勸和及苦勸張撤銷告訴，但張花冠並未答應，給議員軟釘子；張花冠強調，圓滿落幕的前提要有是非，做錯事的人要深切反省檢討，「他（陳明文）要跟全國女性公開道歉」。

林秀琴今天早上邀集副議長陳怡岳（陳明文外甥）、議員林沐惠、林緗亭等，原本要召開「以和為貴」記者會，後來縣議長張明達提議到縣長官邸慰問張花冠勸和，議員羅士洋、葉孟龍也到場；張明達說，希望兩人為嘉義好好打拚，為嘉義發展努力最重要，陳怡岳也說，嘉義要以和為貴。

7位議員到場時張花冠正在作畫，林秀琴、林沐惠及林緗亭上前慰問，其餘則在外等候；林秀琴說，希望縣長能放輕鬆，議員們希望以和為貴，過去長期交情好，都是老朋友，同事和基層都希望能團結，陳明文也知道以後和女性講話不可以搭肩，「拜託縣長撤銷告訴」。

張花冠則說，「如果人家舒服願意讓你摟，那就去摟」，重點是人家要願意才可以，若有表示不舒服是不可以的，大士爺祭時強摟時間長，她明確表達不舒服，而且「耳邊一直講我不願意聽的話」，讓她很有壓力。

張花冠說，民進黨推動性別平等，必須要維持價值，圓滿的前提是陳明文要深切反省和公開道歉，如果不了解民進黨一路走來對性別平等、性別歧視及性騷擾的努力，「我們願意為他開性別平等教育課程」。