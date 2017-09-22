柯文哲拒接見委屈？ 北市新警局長這樣說

2017-09-22 12:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市警察局前局長邱豐光遭中央突襲換下，使得台北市長柯文哲至今不願接見新任局長陳嘉昌。今天上午台北市舉行陳上任以來，首場治安會報，副市長陳景峻出面受訪時，坦言柯文哲仍有因不受尊重的情緒上反應。對於至今見不到柯文哲，反而被要求先熟悉業務的陳嘉昌則說，他已擔任警察將近40年，且曾任警政署署副長，熟悉業務這方面絕對沒問題。

治安會報結束過後，陳景峻會同陳嘉昌一同出面受訪。陳景峻說，柯文哲還是在情緒上認為不受尊重，但不是針對陳嘉昌，而是針對制度，因為柯文哲是代表全台北市民，要領導整個市，但這個市的治安首長要來台北市前，竟然是前30分鐘才知道，會有情緒很合理，中央還是要多尊重地方。

陳景峻也說，這段時間台北市跟中央的很多事情，都是欠缺溝通引起的，比如說前瞻計畫、台北車站等，柯文哲就是看到問題就舉手發言，不要認為他是炮打中央，很多事情可以透過管道相互溝通，誤會就不會越來越深。

對於被夾在中央與柯文哲中間，是否會覺得委屈？陳嘉昌僅稱，市政府對治安、交通、為民服務3項工作仍然持續用高標準來要求警察局，警察局也會針對這3項工作嚴格執行，絕對不會有空窗期，一定會全心全力，他也是市府團隊的一員，會接受市府指揮、議會監督，依法最好本分該做的工作，北市警察局團隊士氣相當高昂，工作認真積極，一定會全力以赴。

媒體則追問，對於市府要求業務熟悉後才安排與柯會見，是否有預計時程？陳嘉昌說，他已經做了快40年的警察，執勤業務應該可以馬上進入狀況。

至於該怎麼想辦法跟柯文哲溝通？陳嘉昌說，他有在想，但最重要是先把事情做好。