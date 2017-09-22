拒見陳嘉昌？ 市府：柯P正在學習忍耐

2017-09-22 11:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼昨天缺席台北市警察局卸、新任局長交接儀式，台北市長柯文哲今上午再度臨時缺席例行治安會報，代替主持會議的台北市副市長陳景峻則說，等大家情緒穩定下來，再來做後續處理；市府發言人劉奕霆表示，柯、陳兩人還沒有見過面，市長目前的態度就是「熟悉業務後再安排時間碰面」，並透露，「市長正在學習忍耐」。

內政部19日宣布高層警政人事調動，其中台北市警察局邱豐光調任警政署副署長，其職位將由台中市警局長陳嘉昌接任，柯文哲20日於市議會備詢時坦言，自己在人事命令公布前30分鐘才接獲通知，感覺「被偷襲」、「不受尊重」。

台北市警局昨天舉行局長交接典禮，台北市長柯文哲與卸任局長邱豐光都未出席，引發警界議論。沒想到北市府今天上午舉行例行治安會報，還是不見柯人影，改由副市長陳景峻代為出席。

陳景峻表示，現在大家在情緒繃緊、情緒不穩定的當中，新的局長來，或許跟市長在派任上有些不同的想法，為了全市民的著想，所以市長要他來主持，希望他先來把情緒穩定一下，再做後續處理。

媒體追問，所以是市長開會情緒不穩定？陳景竣苦笑丟下一句「那當然是有」，便快步走進會議室。

稍後市府發言人劉奕霆受訪表示，媒體聚焦市長情緒不穩定一事，市長曾在議場說過，警察跟軍人都是執行國家的公務，不管情緒穩不穩定，軍警的業務都不該受到政治的干擾，因此希望先讓新任警察局長陳嘉昌熟悉環境跟業務，之後再安排會面，

媒體追問「市長不想陪他一起熟悉嗎」、「是故意不出席嗎？」，劉奕霆不斷跳針說，不管情緒穩定與否，都不應該讓業務受到干擾。對於陳嘉昌稱傳簡訊想跟柯文哲約見，是否遭「已讀不回」，劉則說沒有得到這方面消息、不清楚。

此外有消息指出，柯在警察局長人士公布後，民進黨立院總召柯建銘還特別與他會面，安撫柯文哲情緒，對此劉奕霆坦言，市長星期二晚上見完內政部長葉俊榮後，確實又安排與柯建銘會面，當時柯建銘建議他要忍耐，市長非常感謝好友的建議，因此「市長正在學習忍耐」。

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