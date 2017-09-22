藍杯葛總質詢 卓榮泰：拜託讓國人聽新院長新願景

2017-09-22 11:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕由於立法院國民黨團杯葛，原訂今日登場的新任行政院長賴清德施政方針報告，將延後至26日。行政院祕書長卓榮泰受訪表示，院長無法第一時間來國會報告當然遺憾，但尊重立法院職權。卓也感謝並拜託立院各黨團，讓國人下週能順利聽到新院長的新願景。

卓榮泰今出席立法院的席「竹塘美食推廣記者會」活動，為彰化竹塘農產品站台。

卓會前受訪被問及賴揆施政方針報告延後一事，卓表示，院長無法第一時間來國會報告當然遺憾，但尊重立法院職權，留些空間時間，給立院各黨團理性地討論本會期，不會如過去會期一般外界認為的混亂狀況，若下週二能順利運作，將會是國人心中很大的期待。

媒體問是否擔心下週二仍無法順利報告，卓榮泰表示這就看在野黨團如何表示，下週二讓賴揆報告是很好的時間，感謝及拜託各黨團能讓國人聽到新院長新願景，包括接下來的前瞻計畫等預算如何有效執行及運用，讓大家都能感受到此預算有發揮在城鄉及綠能建設上。

媒體問及國民黨質疑立法院長蘇嘉全參與民進黨昨日的餐會，恐有違國會議長中立。卓榮泰回應，昨日午餐是蔡總統感謝立委在上會期的辛勞，除民進黨團外，蘇院長平時也會跟各黨有接觸，就把這當成國會議長與各黨團接觸的一部分，才能讓國會議長有更多發揮空間。

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