「中國」被塗銷 鍾小平告外交部長

2017-09-22 10:40

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨籍台北市議員鍾小平，不滿外交部日前寄給中國國民黨中央黨部的信函，將信封上的「中國」兩字以修正帶塗銷，今至台北地檢署按鈴控告外交部長李大維涉偽造文書、毀損文書罪，並要求李大維出面道歉；鍾質問，這樣的行為難道是要剪掉兩岸五千年的血脈跟文化嗎？要這樣傷害中華民族嗎？

今天上午10點，鍾小平至北檢大門批頭就說：「是可忍，孰不可忍」，不可以這樣踐踏、欺負中國國民黨，而且所有的政黨，外交部就只有改中國國民黨，這分明是除了欺負國民黨以外，也是搞「去中國化」，從以前課綱的修正種種，就是搞意識形態，這是有計畫的行為，所以今天來告李大維。

鍾小平指出，總統蔡英文為了連任，想搞一場挑動兩岸意識形態的終極戰爭，因為她兩岸冰封了，內政處理的也不好，於是打意識形態的戰爭，割裂人民情感，達到勝選目的，這樣司馬昭之心昭然若揭，一定要阻止這樣的歪風。

鍾小平呼籲，希望中華民國是尊重各個政黨，是族群融合、人民相親相愛，而不是這樣鬥爭、仇視，此事不要推給基層公務員，基層公務員怎麼敢這麼做，要求李大維道歉，還給中國國民黨一個公道。

鍾小平表示，今天告的是刑法第216行使偽造變造登載不實之文書罪，以及第352條毀損文書罪。