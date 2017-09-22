藍委在立院只撒麵粉、潑水？ 他諷還有5項經典動作

立法院財政等委員會19日聯席繼續審查前瞻基礎建設特別預算案，會議主席王榮璋10時56分宣布宣讀提案，引發國民黨立委不滿丟擲水球，並造成肢體衝突，會議桌最後也被國民黨立委翻了。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-22 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨下午舉行立法實務運作研討會，黨籍立委在黨主席吳敦義面前大吐苦水，認為媒體在政策推動過程中未公正報導，導致民眾對國民黨在立法院的印象只有「撒麵粉和潑水」。對此，民進黨立委林俊憲在臉書諷刺的說，藍委除了撒麵粉跟潑水之外，還有丟水球、抬桌子起轎、汽笛喇叭、金剛經提案、禁食五小時等五項經典的動作。

多位國民黨立委抱怨媒體與網路對國民黨不公平，立委陳超明表示，民進黨在野時有媒體會配合，如今國民黨在野，過去跟黨要好的《聯合報》和《中國時報》卻不登國民黨的新聞，立委張麗善也不滿的說，媒體在一例一休、年金改革等法案的推動過程中，沒有公正報導，「好像國民黨在立法院裡面只有撒麵粉、潑水」，讓黨有負面的影響。

對此，林俊憲指出，國民黨除了撒麵粉與潑水之外，還有丟水球、抬桌子起轎、汽笛喇叭、金剛經提案、禁食五小時等等經典的動作。林俊憲更諷刺的說，不得不為國民黨團抱屈，「他們的腦洞其實比媒體報的還要大開」。