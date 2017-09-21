網媒傳柯文哲見洪耀福探以副總統換中國出席 北市府駁斥

2017-09-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今日上午發布聲明表示，所謂知情人士表示有要求副總統陳建仁缺席世大運閉幕式的內容，並非事實。不過有媒體報導指出，知情民進黨人士透露，世大運前，台北市長柯文哲在拜會民進黨秘書長洪耀福時，曾詢問能否以陳建仁缺席換取中國代表團出席閉幕式一事確為事實。北市政府發言人劉奕霆晚間則對此說法再次嚴正駁斥。

劉奕霆指出，市府日前已澄清說明，市府一直以邀請陳建仁副總統於世大運閉幕式致詞為目標在進行，中途更未聽聞有任何變化或異動之傳聞，因此並無報導中「曾至少兩次向民進黨方面試探，可否以陳建仁缺席，讓中國選手出席閉幕式」之情節。

根據《風傳媒》報導，柯文哲曾就該議題2度探詢。第1次是在世大運前，利用與洪耀福見面的機會，提出以陳建仁缺席換中國代表團出席，當時洪以「陳是副總統，民進黨不可能干涉」讓柯碰了軟釘子。

報導指出，第2次發生在世大運接近尾聲時，柯文哲又透過市府高層，再問過總統府一次，表示缺席開幕式的中國代表隊有出席閉幕式的意願，但是條件是陳建仁不到場。而當時總統府並沒有予以理會。消息曝光後，柯文哲仍以雙城論壇講稿一事指控總統府與國安會，總統府只能發聲明予以澄清。

在世大運前，由於柯文哲的堅持，洪耀福才勉強見了柯文哲，當天在場的還有民進黨北市黨部主委黃承國、民進黨市議會黨團總召許淑華。如柯對外界所述，席間柯確實將重點放在世大運，而非選舉。不過，柯除了試探陳建仁缺席的可能外，也期盼民進黨能約束支持者，不要拿黨旗和台獨旗。報導指出，民進黨都沒有答應，也沒有可能答應。

據該報導，當天柯文哲一見洪耀福，就以「會場如果出現國旗」起頭。柯表示，如果現場民眾持國旗，僅會遭國際大學體育總會（FISU）警告，但假若是持黨旗和台獨旗，民眾就可能被FISU趕出場。洪反問，倘若是中華人民共和國的五星旗呢？柯則表示，五星旗是FISU認可的旗幟，沒有驅逐的問題。面對柯要求「不要拿黨旗和台獨旗」，洪反向柯表示：「統統開放，不就都沒事？」

該報導指出，柯表示，他到中國時，中方向他表示，如果總統蔡英文不現身，中國代表團會出席開幕式，不過他當時回覆這不可能，因為蔡英文是代表台灣，中方又表達，陳建仁若不出席，中國代表團就出席閉幕式，所以他來問洪耀福，「這有沒有可能？」知情人士表示，洪當場就指出，陳建仁是副總統，出席與否，不是民進黨可以干涉。

台北市政府發言人劉奕霆表示，市府一直以邀請陳建仁副總統於世大運閉幕式致詞為目標在進行，柯文哲市長前往民進黨中央黨部拜會洪耀福秘書長，當時柯市長針對世大運議題與之進行會談，更無「柯文哲盼民進黨約束支持者不要拿黨旗、台獨旗旗幟」之情節。

針對相關情事報導， 總統府與台北市政府日前已澄清絕無此事，強調市府對此報導表達譴責，並將保留法律權益，盼各界勿以訛傳訛，以正視聽。