張花冠透露摟肩談話內容 細節要跟檢察官講

嘉義縣長張花冠為摟肩風波提告同黨立委陳明文。（記者林宜樟翻攝）

2017-09-21 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠為摟肩風波提告同黨立委陳明文，張今天上電視談話節目還原經過，透露當時陳在她耳邊說的話，大意是陳對於某件事情感到很有壓力，想怪罪於她，但相關細節不便現在透露，她將來會跟檢察官說明。

張花冠在《政經看民視》節目中還原摟肩事件經過，她說，當天跑活動時一下車，陳明文突然勒住她的脖子，很大力，她當下覺得很突兀，不知道發生什麼事情，但陳一路上都這樣，時間長達一、二十分鐘，她小聲跟陳說，「我這樣很不舒服，手拿開好嗎？」但陳都沒有拿開，讓她覺得很不舒服、不受尊重。

張花冠說，當時陳在她耳邊一直講話，第二天有記者問她兩人當時在說什麼，她還好意說「很吵，聽不清楚」，不想把事情鬧大；但陳說了什麼她很清楚，陳也很清楚，只是不方便現在講，如果將來到檢察官那邊，她就會清楚說明。

主持人追問談話內容大概是哪個方向？張花冠透露，陳對某件事情覺得很有壓力，要怪罪於她、把帳算在她身上。張說，這種情況已經很多次，她要陳不要每次都這樣拗她，他說的事情她根本就不知道，但陳不理她，說的話讓她不舒服、心裡有壓力和恐懼感。