無懼風水傳聞 賴清德10月入住金華官邸

2017-09-21 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市金華街的行政院長寓所「金華官邸」，自扁政府閣揆游錫堃後就不曾有院長入住，現有消息稱，現任院長賴清德將於10月初入住金華官邸。

前行政院長林全尚未宣布辭職前，就有媒體發現金華官邸整修，閣揆換人傳聞也不脛而走。網媒《上報》報導，賴清德10月初將正式入住金華官邸，包含隨扈和警衛在內，官邸將配有40多人負責維安，至於賴的妻兒將留在台南，不會隨賴北上入住官邸。

坊間有傳聞金華官邸風水不好，上個入住的閣揆是游錫堃，馬政府6位院長皆未入住。