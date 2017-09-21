拿稅金協辦中國統戰活動？ 陳為廷要北市府說清楚

中國節目《中國新歌聲》音樂節24日將在台大登場，校園田徑場中的草坪區搭建了大型舞台。（記者廖振輝攝）

2017-09-21 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市多個單位24日將於台大田徑場舉行「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」活動，台北市政府文化局為協辦單位，不過太陽花學運領袖、時代力量黨團助理陳為廷今質疑，這系列活動已被中共當成統戰工具，文化局卻還拿納稅人的錢去協助，要北市府說清楚，「不是『哽咽』可以解決」。

陳為廷今在臉書發文，表示「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」活動，已被中共當成一個統戰工具，像是：「中國新歌聲」的前身「中國好聲音」的台灣參賽者都被冠上「中國台灣」、上海台辦直接把這些活動當作「堅持一個中國、反對『台獨』」的一環、國台辦也在記者會上宣傳此活動。

陳為廷表示，他對參加活動的台灣人沒有意見，因為是大家的選擇，可是他對協辦的「台北市政府文化局」很有意見。

陳為廷認為，對方擺明這活動就是統戰，台北市政府文化局還拿納稅人的錢去補助，質疑：是不是同意這個節目的「中國台灣」？是不是同意上海台辦的「堅持一個中國、反對台獨」？是不是跟國台辦站在同一個立場？這些雙城論壇的「文化交流備忘錄」，到底是在簽什麼意思？

陳為廷文末強調：「這些都是北市府該回答的問題。不是哽咽可以解決。」