台美環保署長會面 李應元再提核廢料處理

2017-09-21 19:30

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署長李應元20日與美國環保署長Scott Pruitt在華府會晤，Scott Pruitt表示將持續推動美台之間環保合作，李應元則再提盼與美國合作處理台灣核廢料處理問題，Scott Pruitt回覆將與美國能源部協商，了解核廢料妥善處理問題。

環保署發布新聞稿表示，李應元由駐美代表處李光章公使陪同，至美國華府環保署總部會晤Scott Pruitt。Scott Pruitt注意到李應元西裝外套上的聯合國永續發展指標彩輪別針，李應元表示，我國第一版「自願國家檢視報告（Voluntary National Review, VNR）」15日在紐約發表，我國在永續發展17項指標表現多在世界水準之上，前5項更名列前矛，Scott Pruitt讚許我國成就。

雙方談到能資源循環經濟時，李應元以手機回收貴重金屬為例，指一方面可處理電子廢棄物，另一方面創造新的產業，這是資源保護與經濟發展並重典型例子。Scott Pruitt則談到任何污染或破壞環境的行為必要確實執法，也分享在州檢察長任內，解決爭議十多年的水權分配的成功經驗。

李應元談到我國推動天然氣取代煤發電進行空氣污染防制，指美國天然氣接管引進價格若符合成本效益，是我國進口的重要選項。另外提到我國核燃料多年來一直由自美進口，未來推動非核家園政策核能電廠勢將除役，盼與美國合作處置核廢料。Scott Pruitt指示助理署長Jane Nishida 與美國能源部協商，了解核廢料妥善處理問題。