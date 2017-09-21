向黨籍立委喊話 蔡英文：幫賴清德就是幫我

2017-09-21 18:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統中午在台北賓館宴請50位民進黨立委，總統府發言人黃重諺轉述，蔡總統除感謝黨籍立委上會期的辛勞，也希望在行政團隊人事調整後，黨團能給予支持。她也強調，新會期還有新的難關，包括總預算、人事同意權要處理，「幫助賴院長就幫助我，希望大家一起可以讓台灣變得更好。」

蔡總統指出，過去民進黨在野的時候，大家靠著團結、勤奮、有策略，讓少數黨可以發揮很好的戰力，而民進黨可以執政，黨團有很大功勞。在這一年多來，黨團是很大的後盾，特別是這個暑假歷經3次臨時會，包括年金改革、「前瞻基礎建設特別條例」、預算及「國民體育法」，都是這個階段國家需要改革的項目。

蔡總統也說，賴清德擔任行政院長後，希望黨團也給他全力的支持，而賴以前也當過立委，很多立委都是過去的同事，就像黨團總召柯建銘所講，賴清德是「史上最強幹事長」，當時她是不分區立委，思考要選擇哪個委員會，曾向幹事長請教，後來賴清德建議她去財政委員會。

蔡總統相信，賴院長從國會來，未來跟黨團溝通一定合作無間，但推動改革很艱難，未來行政、立法、中央與地方都要通力合作，彼此做對方的後盾，希望黨團可以協助賴清德，讓賴無後顧之憂，讓政府可以好好做實事。