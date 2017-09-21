南市4議員捲入詐領助理費風暴 議員提議這樣解套...

2017-09-21 18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市已有4位市議員捲入詐領助理費弊案，這風暴雪球愈滾愈大！檢方建議市議會有關單位檢討此制度設計是否有問題？應監督議員落實聘用助理。一位不願具名的市議員建議中央政府可考量調整助理費的科目，將助理人事費改為人事兼公務費，讓議員運用這筆經費有些彈性，但一定要用在助理與服務處公務費用上。

對於議員的建言，南市議會行政組主任曾蘭芬表示，有關議員助理費編列法令規定是全國直轄市議會一體適用，主管機關是中央內政部，現行規定助理費是人事費，須由議會直接撥到議員聘用助理的個人帳戶，如這位議員提議有可行之處，可考慮由議會或全國正副議長聯誼會向內政部提案修法。

這位議員私下說，落實聘用助理，這要靠議員自律，如作法便宜行事，不要說議員，恐怕連立委都會捲入這觸法漩渦，以直轄市議會編列一位議員每月有24萬元助理費，可聘任6至8位助理為例，為免議員誤入違法陷阱，不妨修法從寬讓議員彈性運用這筆經費。

議員表示，如議員要24萬元全數聘足助理，那沒有問題；但若議員覺得不需要聘足助理，沒花完的助理費可作為服務處公務支出之用，重點在於預算科目須從人事費改為人事兼公務業務費，但這涉及中央修法層面，不是地方議會能決定，有一點要確定的是這24萬元公款不能放進議員私人口袋。