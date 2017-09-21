台美環保署長會面 見證雙邊環保合作續約

2017-09-21 18:25

〔記者彭琬馨／台北報導〕正訪問美國華府的環保署長李應元今與美國環保署署長史考特‧普魯特（Scott Pruitt）會面，見證美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）舉行的雙邊環保合作續約儀式，未來將繼續共同因應區域和全球的環境挑戰，雙方環保署並承諾將在台灣「國際環境夥伴」計畫的架構下，繼續就空氣污染、汞監測、電子廢棄物回收管理等環境挑戰進行合作。

AIT發布新聞稿表示，自AIT和TECRO在1993年首度簽約合作以來，美國環保署和台灣環保署的專家就持續進行密切交流。透過2014年發起的「國際環境夥伴」計畫，美國和台灣環境專家目前跟全球近40個國家就空氣污染、環境法規執行、汞監測、電子廢棄物回收管理、污染場址整治、環境教育等領域共同著力。

美國環保署長普魯特表示，與全球和台灣環保署進行環保交流不僅對亞洲、對全世界都至關重要。他同時也對台灣環保署在改善空氣品質、汞監測、電子廢棄物回收管理方面發揮的領導作用，表示肯定。

李應元表示，很高興見證見證AIT和TECRO的續約儀式，未來「國際環境夥伴」計畫下將新增有關兒童衛生與空氣品質管理的活動，同時加強電子廢棄物回收管理、汞監測、區域執法等領域的合作。