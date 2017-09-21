APPU我提案參與國際組織 馬來西亞反對

立法院長蘇嘉全（畫面中）率領中華民國國會代表團參加「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）年會暨理事會，傳出參與國際組織提案被馬來西亞代表反對。畫面最右側是馬來西亞國旗。（立法院提供）

2017-09-21 18:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院長蘇嘉全率團前往日本出席「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）」第47屆年會，昨晚返抵台灣。立法院發布的新聞稿中提到，台灣代表團所提的6項提案皆獲APPU支持，不過與會者透露，我國第7項提案，建請APPU成員國支持台灣加入國際組織一案，因馬來西亞代表反對，討論無共識後，我國自行撤案、宣布明年再議。

蘇嘉全昨晚自日本回台，他昨晚受訪時提到，此次會議非常順利，台灣也在大會中提出幾個案子，所有參與國家對我國提出的議案都予以接受並順利通過。

不過與會者透露，會議中台灣提出第7項提案，盼APPU成員國能支持台灣加入國際組織，此案遭馬國代表反對，雖我國向主辦國、大會努力爭取，最終仍因APPU採取共識決，無法於大會中取得共識，因而撤案。

據悉，我國每年都會提出此議案，過去多半是泰國反對，此次則遭馬來西亞代表反對，而主辦國日本曾多次於會中替我執言。

APPU此次參與國家包括中華民國、日本、諾魯、吉里巴斯、斐濟、帛琉、吐瓦魯、馬來西亞、東家及巴布亞紐幾內亞等10國。