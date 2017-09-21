繳不出黨產會追繳8.6億 國民黨10處不動產將遭查封

由於繳不出黨產會處分追繳8億6千萬餘元，國民黨收到法務部行政執行署公文通知將自27日起被查封10處不動產。（記者施曉光攝）

2017-09-21 18:05

〔記者施曉光／台北報導〕為了抵銷行政院黨產會處分追繳「轉帳撥用」無償取得日產的8億6千萬餘元，國民黨先後曾提出3項清償方案，但不被法務部行政執行署接受，因此，行政執行署台北分署已於20日發出4份公文通知國民黨及該黨委任律師，將分別於本月27日、10月5日以及10月17日赴國民黨10處不動產辦理現場查封作業。

根據法務部行政執行署的來函告知，27日下午將前往國民黨兩個位於台北市松山區以及一個位於信義區的不動產現場查封，10月5日上午則要前往位於台北市萬華區與新北市新店區共2處不動產查封，當天下午轉往台北文山區有3個不動產處所查封，10月17日上午將前往金門縣金沙鎮兩處不動產查封。

對此，國民黨發言人黃健豪表示，國民黨會就司法途徑循求救濟，並請律師向法院提出異議及停止執行的要求。

國民黨原本擬以美金公債的實體債票與零散息票繳付，或以黨營事業中投公司股份作為清償方案，抵銷行政院黨產會處分追繳「轉帳撥用」無償取得日產的8億6千萬餘元，不被法務部行政執行署接受，日前接獲法務部行政執行署正式來函通知將強制執行後，該黨又再出招，主動前往執行署告知將中投公司104年度應繳付該黨現金股利1億3600餘萬元、105年度現金股利7億3000餘萬元，以及該黨對張榮發基金會1億元等債權為第三清償方案，但都不被接受。

根據行政執行署的行文，9月27日上午10點將查封台北八德路四段319號3樓、3樓之1的國民黨台北市松山區黨部辦公房舍。另外還有台北市南京東路五段291巷19弄30之1號、32之1號2樓，以及台北市嘉興街181巷9弄30之2號3樓的黨工宿舍。

10月5日上午10時，執行署將查封台北市富民路145巷33弄1號、3號、5號，以及新北市新店區文化路30巷2弄8號3樓。

10月5日下午2時30分，查封台北市景仁街82巷8號2樓。景興街120巷2號2樓、3樓。秀明路112巷1弄12號3樓。

10月17日上午10時，執行署則將查封位在金門縣金城鎮民權路154號、154之1號的國民黨金門縣黨部房舍，以及金城鎮汶沙測段1934地號的土地。