原博館選址花蓮遭淘汰 傅崐萁、蕭美琴︰遺憾

花蓮縣政府提報東方夏威夷舊址作為爭取國立原博館的位址，但遭專家學者認為位於行水區不適宜。（記者王錦義攝）

2017-09-21 17:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕國立原住民博物館（原博館）在馬政府時期原考慮落腳新北市，新政府上台後重新選址，包括花蓮、宜蘭、新北、高雄等8個縣市都在搶，行政院原住民委員會邀請專家學者組成選址小組，今公布選址結果由高雄市獲選，花蓮縣長傅崐萁、立委蕭美琴都對此表示非常遺憾，蕭美琴認為原民會的錯誤評估方向與地方規劃在行水區，無法獲得選址小組認同，失去這個大好機會。

蕭美琴認為原民會此次選定在高雄澄清湖的各項優勢，她提出不同意見。蕭美琴說，高雄是高度發展的國際城市，交通系統完善自然不在話下，但若以交通系統做為審酌條件，又回到當初選址於新北市時與原鄉脫離的盲點。而原民會認為高雄市與原鄉連結便利的說法也不能令人信服，參考原民會公告的55處原鄉列表，高雄市僅有那瑪夏、桃源及茂林三處原鄉區域，相較於花蓮、台東或是屏東這些擁有9-15個原鄉範圍的「真正原鄉」，更難使人認同。

再者，原民會認為澄清湖風景區及其周邊發展穩定，對原博館而言有充分的遊客來源，蕭美琴認為，這項說法也凸顯原民會評選時高度不足。設置原博館並非在繁榮地區錦上添花，反而應該肩負帶動周邊區域發展的責任，花東地區除了台東卑南史前博物館之外，狹長的東部區域都沒有國家級博物館設置，更應納入考量。

蕭美琴說，原民會此次評選結果無法獲得各界肯定令人惋惜，但對地方政府而言，也是一次檢討改進的契機。花蓮縣政府對於原博館的選址，竟提出位於行水區的東方夏威夷舊址，評審的專家學者親自到場考察後，提出缺乏公共運輸、藝術人文深度不夠、基地位於行水區且地目複雜等多項改進條件，請地方政府另尋適合基地，但都未能提出有效改善因應計畫，也使此次評選無法脫穎而出。

蕭美琴說，「機會是留給準備好的人」，這次雖然成功讓原民會重新選址，讓花蓮有重新競爭的機會，但在各種限制下無法與地方政府共同合作促成原博館的誕生，令人非常遺憾。

針對原博館落腳在高雄市，花蓮縣長傅崐萁也深表遺憾，他說，因為在東部地區縣市中，宜蘭已經有國立傳統藝術中心、臺東也有國立臺灣史前文化博物館，就獨缺花蓮迄今尚未有一個國家級的博物館，在中央政府提倡轉型正義的同時，仍未將文化資源近用權落實在花蓮的居民身上。他批評民進黨政府在資源分配的同時，仍傾向選舉操作，政治考量，完全漠視東部地區的資源分配正義，花蓮鄉親實在無法接受。

縣府原民處指出，花蓮縣有9萬2589位原住民族鄉親，是全國原住民族人口數最多的原鄉，縣府提出八大理由爭取設立原博館，原民會竟然選擇與原住民族歷史文化毫無淵源的高雄市澄清湖，顯見蔡英文總統口口聲聲的原住民族轉型正義，根本是一場騙局。中央政府仍然不尊重原住民族主體性，仍然漠視東部地區居民的權益，仍然讓花蓮鄉親期待落空，對此結果，花蓮縣政府表達遺憾、不解也不能接受。

原民會選址評估小組由原民會副主委汪明輝擔任召集人，學者專家浦忠成、羅孝賢、李莎莉、林志興等人任評估委員，2月間選址小組到花蓮勘查，在聽取縣府簡報後，認同花蓮位址景色絕佳，但也提出4項質疑，包括基地位於行水區，沙婆礑溪河道是否會變遷危及基地；博物館規劃未串連在地藝術文化資源、藝術人文深度，未達國際型博物館高度；公共運輸不便捷；舊東方夏威夷結束營運原因有無可能重演等缺失。