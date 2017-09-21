批民進黨用意識形態審判柯P 陳芳明認為「沒格調」

2017-09-21 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲常批評中央，引發民進黨內部分人士不滿，民進黨立委鄭寶清更批柯文哲「淺紅」，還透露有30多位立委連署，要求黨中央應該在台北市自提候選人。政大台灣文學研究所教授陳芳明投書媒體，直言「民進黨要有格調」。

陳芳明在今天的《蘋果日報》專欄中指出，民進黨要推出怎樣的人選，所有的台北市民沒有什麼意見，但絕對不能用意識形態來審判首都的市長。

陳芳明說：「我們曾經承受過長期的思想檢查，也承受過嚴苛的政治立場檢驗。」但那是戒嚴時期，現在民進黨完全執政，幾乎可以說佔據了一個予取予求的位置。陳芳明認為，民進黨本來就可以在北市自提候選人，而不是以「現任市長聽不聽話」來當作提名標準。

陳芳明感嘆：「什麼時候民進黨變成這麼沒有格調，變成這麼違反民主原則的鴨霸政黨。如果柯文哲的言論都無法忍受，那麼賴清德的言論我們也無法忍受。」，陳芳明認為柯文哲「兩岸一家親」的言論很不得體，可是賴清德不也說過「親中愛台」的語言嗎？

陳芳明直言，任何政黨本來都可以推自己的人出來競選，當初會支持柯文哲，其實是為了阻擋國民黨在首都繼續執政。「在這一點上，柯文哲對民進黨的貢獻就非常大」，呼籲民進黨不要用意識形態或政治立場來審判對手，認為民主政治的競爭，應該要一套完整的論述，而不是如此粗暴給政治對手任意戴上帽子。

陳芳明最後批評，民進黨今天變得如此傲慢，如此沒有格調，不能不讓選民感到失望，他更強調民進黨黨內並不是沒有人才，盼民進黨不要用抹紅的方式來貶抑對手，直言：「民進黨不是在羞辱柯文哲，而是在羞辱整個台灣的民主價值，也在矮化台灣公民社會的高度。」