再砲轟柯文哲...周玉蔻批：民進黨不該被吃夠夠

2017-09-21 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕原訂要出席新任警察局長交接典禮的台北市長柯文哲，卻臨時變卦，改由副市長鄧家基代打，引起外界聯想。對此，名嘴周玉蔻則是痛批柯，並認為「民進黨不該被吃夠夠」。

周玉蔻在臉書上分享柯P臨時取消新任警察局長交接典禮的相關新聞，並批評「這樣杯葛惡搞執政的民進黨政府指派的首都市長，還要人家禮讓支持」。

這讓周玉蔻反問說，「這是太幼稚，還是太愚蠢？我不知道，只知道民進黨不應該被吃夠夠！」

對於柯文哲臨時缺席新任警察局長交接典禮一事，北市府發言人劉奕霆僅說明，柯文哲缺席「沒有理由」。