一中各表的九二共識遭質疑 吳敦義：歷史事實不容抹滅

2017-09-21 16:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天下午出席「立法實務研討會」與藍軍立委座談時，原住民立委孔文吉當場質疑他主張「一中各表」的「九二共識」，面臨的質疑多於肯定，八二０就職當天也沒有接獲中共總書記習近平賀電，希望能夠加以說明，吳則回應表示，「一中各表」的「九二共識」是歷史事實，並非任何人可以抹滅，而且習近平八二０沒有賀電，對岸有來電說明，「這不必放在心上」。

吳敦義指出，過去國民黨每四年一次的全代會，中國從民國九十八年開始依例都會有賀電，但由於今年八二０全代會與五二０他當選黨主席，前後只差三個月時間，他當選當天習近平就有賀電，所以八二０後對岸有來電說明。

吳敦義強調，「一中各表」的「九二共識」並非他所發明，而是九二年兩岸換文的歷史事實，他期望未來繼續做好兩岸關係，維護中華民國與台灣的安全，確保兩岸和平穩定發展，他也會把握住這個黨的基本準則。他還要孔文吉放心，「這是歷史事實，任何人不能抹滅，我一定會堅持。」

此外，吳敦義指出，國民黨智庫將在十月六日召開董事會進行改組，未來也將針對立法院八個委員會做出相對應的編制，將有優秀的卸任政務官、學者專家，以及長期社會觀察的媒體工作者或社運團體負責人加入智庫，讓智庫的研究與思考可以更深入了解社會的主張與看法，從學術、實務經驗提供資料。

他進一步舉滅香、減香問題為例指出，原本蔡政府不只是要滅香，還要透過宗教團體法、財團法人法的立法手段，準備將手伸進宗教團體與社團，甚至還企圖透過官派產生會長，要把水利會也納入掌控，國民黨要透過智庫研究，把水利會、宗教寺廟等歷史源頭做深入研究，提供基本對策與看法，並徵詢一些可信任的人士，融入相關意見提供黨團，做為立委問政、表決的依據。