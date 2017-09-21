原博館改設高雄引爭議 原民會：「其他縣市都是第二名」

2017-09-21 16:15

〔記者林彥彤／台北報導〕行政院原住民委員會今天公布，國家級原住民族博物館館址確定落腳在高雄市澄清湖園區，此消息一出後，新北市確定慘遭落馬，鶯歌區立委蘇巧慧更是痛批，「活像是一場鬧劇！令人無法接受」。針對爭議，原民會無法公布各地方評分資料，僅回應：「除了高雄市，其他縣市都是第二名」。

原民會曾於2015年宣布，將在新北市鶯歌區三鶯新生地設立國家級原住民族博物館，不料2016年新政府上台，館址出現大轉變，從北改南，最後確定設立在高雄市澄清湖園區。

慘遭落馬的新北市不服。蘇巧慧痛批，活像是一場鬧劇！令人無法接受，並指出，各地方政府原住民族人口統計，無論是新北、花蓮或是桃園，都遠比高雄市多。

原民會強調，最終結果是廣納各方意見，計算共有8地方政府提出申請，包含新北市、桃園市、高雄市、新竹市、苗栗縣等，並非由投票方式決定，而是由評估小組6委員分別給分數，最後得分最高勝出的是高雄市。

外界好奇，各地方得分到底是多少？各名次的分數又是相差多少？以及新北市到底輸高雄市幾分等。原民會僅回應，不方便公布分數資料，並強調，其他各地方都已經是第二名了。

國家級原住民族博物館館址今天確定了，預計1年後召開綜合評估，最快7年後落成。