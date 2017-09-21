推動潭子城鎮再造 洪慈庸邀內政部官員下鄉「潭心」

2017-09-21 16:05

〔記者歐素美／台中報導〕為推動潭子周圍的城鎮改造計畫，立委洪慈庸今天舉辦「鐵道綠廊-潭心計畫」會勘，邀集內政部營建署署長許文龍、台中市副市長林陵三、台中市都發局等相關局處首長實際走訪潭子，爭取前瞻基礎建設「城鎮之心」計畫補助4.5億元，以翻轉潭子；許文龍表示，計畫已於初審通過，應該沒有問題。

行政院前瞻計畫中的「城鎮之心」計畫，規定各縣市只能提出一項計劃案，洪慈庸獲知市府有意推動「城鎮之心」計畫後，考量潭子具備的各項條件，絕對是合適的試辦區域，便極力促成潭子納入試辦計畫，她表示，潭子介於北屯與豐原兩處蓬勃成長的商業重鎮之間，應具有更為明確的區域定位及獲得相對應的公共建設和社褔服務投資。

副市長林陵三表示，機會是給準備好的人，這次中央與地方能夠有機會合力推動「潭心計畫」，除市府早有規劃多項中長程計畫外，更有賴洪委員一直以來積極向中央爭取，對於改變潭子是個很好的契機與開始，未來整體計畫將採滾動式根據民眾意見微調，以求盡善盡美。

台中市政府目前向內政部營建署提案的「鐵道綠廊潭心計畫」，內容包括鐵道綠廊景觀工程、潭心自行車道天橋改建工程、潭心文化人行陸橋改修建工程及公一公園用地及機一建物更設計工程等，以整合潭子區周邊公共設施，形塑潭子意象。

市府將搭配台鐵鐵道高架化串聯潭子車站東西兩側的生活區域，結合既有的休閒、文化、教育和在地信仰，並將移工的生活需求納入考量，重新規劃具備都市多元魅力及綠地空間的宜居城市。

市議員蕭隆澤及張雅旻關心地方發展，也出席會勘，蕭隆澤當場爭取中84號道路的開闢。兩議員都極力要求規劃單位應注重停車規劃，「真的很重要」，尤其是火車站及現有區公所附近。

許文龍表示，前瞻計畫中的「城鎮之心」預算編列共4年3期85億，希望能為都心以外的城鎮帶來發展幫助，以有效的方式結合地方特色、資源，提升整體的城鎮風貌跟都市機能。

洪慈庸表示，居民對鐵路高架後沿線所釋出的空間及區域縫合有相當高的期待，盼能規劃成停車、休閒遊憩等多功能性的空間，希望透過各生活機能的提升與串連，讓潭子成為城鎮再造的最佳範例！