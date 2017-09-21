原博館選址落馬 新北市府批「先射箭再劃靶」

針對行政院公布國立原住民族博物館落腳高雄市，新北市政府今天下午召開臨時記者會，質疑全案是政治考量，令人失望。（記者賴筱桐攝）

2017-09-21 15:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕去年初行政院核定國立原住民族博物館落腳新北市三鶯新生地，但政黨輪替後，重新舉辦選址作業，今天原住民族委員會公布由高雄市澄清湖獲選，引發新北市政府不滿，痛批中央「先射箭再畫靶」，市府發言人張其強以「動機可議、過程可疑、結果可惜」12個字形容，質疑從頭到尾都是政治考量。

新北市文化局局長林寬裕表示，全案是「先射箭再畫靶」的行為，原博館在新北市預定地的可供建築面積近3公頃，但周邊腹地加上公園綠地，近30公頃，不論交通便利性、基地大小、周邊人口或原住民族人數等條件，新北都佔有優勢，重新選址是迫於政治現實的無奈，市府仍會努力保存、推廣原住民文化。

林寬裕指出，105年2月17日行政院院會通過原民博物館選址落腳新北市，政黨輪替後翻盤，105年7月確定重辦選址，原本第一次選址有台北、新北、桃園及花蓮爭取，第二次加入新竹、屏東及高雄，高雄市則是在選址時間截止後，又中途換地點，結果雀屏中選，非常不公平。

張其強形容說，「這就像是奧運比賽，各國選手已經跑了100公尺，結果有人喊停，要求中途加入，比賽重來，最後這名選手卻拿了金牌」。

原住民族行政局局長楊馨怡怒斥，原以為前新北市議員夷將．拔路兒到中央擔任原民會主委，會替新北市爭取更多福利，沒想到結果變成如此，令人感到失望、憤怒。