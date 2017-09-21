自爆陳明文傳Line內容 張花冠：都說我要給他死啦

嘉義縣長張花冠表示，兩人決裂之後，立委陳明文用Line傳來的訊息都很不好聽，她直言，「都說我要給他死。」（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-21 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠因為被立委陳明文摟肩後感到不舒服，昨日控告陳明文性騷擾，而兩人之間的恩恩怨怨也成為討論焦點。張花冠今上直播節目訴說被陳明文摟肩的過程，更爆料兩人決裂之後，陳明文用Line傳來的訊息都很不好聽，張花冠透露，「都說我要給他死。」

張花冠今日上《ETNEWS新聞雲》直播節目「雲端最前線」時，訴說被陳明文「性騷擾」的過程，她表示，當天出席嘉義的「民雄大士爺文化祭」時，一路在車上都在睡覺，但是她睡醒時陳明文突然攬上來，隨後她明確地向陳明文表達，「請你把手拿開，這樣很難看。」而且現場有幾千人在看，這樣身體上不舒服，感覺不受尊重。

至於提告契機，張花冠表示，陳明文事後透過管道向她傳話，但話語內容就是想要息事寧人，要她別小題大作，這也促使她選擇提告。張花冠接著爆料，過去傳訊息給陳明文時，他都不回，而現在陳明文傳的訊息，張花冠直言，「都很不好聽的，都說我要給他死。」

針對事件後續該如何結束，張花冠表示，黨主席蔡英文如果要出面，自己就沒有什麼話說，但如果要了結，至少陳明文要向社會所有女性道歉，而且嘉義縣政府舉辦性別教育課程，「陳明文一定要去上課，且上課必須通過」。張花冠強調，「因為他男性沙文法西斯太嚴重了，這是長期觀察的結果。」