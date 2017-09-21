花博預算沒資料？ 中市府：能給的都給了

議會花博專案報告，藍營高喊「不給資料如何審」，退席表示抗議。（記者黃鐘山攝）

2017-09-21 15:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府花博特別預算案今日在議會專案報告，藍營議員以花博追加減預算違反附帶決議，以及資料不足等理由，退席表示抗議；市府回應，附帶決議沒規定不能追加減，預算科目調整必須透過追加減才能辦理，提供的資料也超過20公斤。

市議會花博專案報告，藍營議員陳政顯，楊正中說，當初通過花博特別預算案時，附帶決議不得辦理追加減，市府現卻只給1張紙就要議員審查5億元預算；議長林士昌加以緩頰，請市府副秘長郭坤明專案報告，藍營議員則全員衝向前，高喊「不給資料如何審」，隨即退席抗議。

國民黨團隨後聲明指出，花博特別預算案86.7億元，市府7月急送追加減預算，將資本門經費調整到經常門，科目調整8億元，9月再送來僅調整5億元，相差2個月竟消失3億，預算編列荒唐不堪。

藍營議員抨擊，這2個月不斷透過黨團協商、議會決議等方式調閱花博資料，但市府仍無列出詳實資料，只能霧裡看「花」，20日協商後送來的資料僅是1張薄紙，佈展經費細目、合約書等全無，市府態度傲慢。

副市長張光瑤表示，他身為花博工程總負責人，藍營議員曾經要過的資料共有2大疊，而且經常反覆變換所需資料，市府提供資料超過20公斤，造成行政資源浪費，但藍營議員仍一直以市府提供資料不足為由拒審。

他又說，花博預算2年前編列，有些設計需要變更，這也就是為什麼需要變更預算科目的主因。事實上，議員要求的、能給的資料，市府都有給議員參閱，這麼大的工程，沒辦法樣樣都給，希望還有機會說明編列情形。

市府表示，花博預算的議會決議書，並沒有不得辦理追加減預算的附帶決議；主計處長蔣建中也解釋，這次提出的預算案，並沒有增加任何經費，只是科目調整，依法科目調整也必須透過追加減預算才能辦理。

副市長張光瑤出席花博專案報告，桌上堆疊大批花博資料，強調能給的都給了。（記者黃鐘山攝）