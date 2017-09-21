綠二代魏筠參選議員 出版父親回憶錄搶曝光

2017-09-21 15:19

〔記者李容萍／桃園報導〕今年8月31日辭去隸屬桃園市政府社會局非營利組織（NPO）發展中心主任的魏筠，9月宣布投入下屆龍潭選區市議員選舉；但外界罕少知道，個性活潑開朗的她，曾任新竹、板橋地檢署書記官，還是政治受難者第二代。

魏筠的父親魏廷朝，生於於1935年、1999年辭世，1964年因撰寫「台灣人民自救宣言」入獄，曾三進三出監獄，在台灣解嚴之前，魏廷朝一共坐了17年3個月又7日的政治牢，1995年曾參選第三屆立法委員，以近4萬票的高票落選；魏筠出生時，父親就關在牢裡，魏廷朝後來曾歷任台灣政治受難者聯誼會會長、民進黨桃園縣黨部主委、民進黨中常委，被尊稱為「人格者」。

魏筠的母親張慶惠，當年「代夫出征」當選過國大代表，歷任桃園縣婦幼安全中心主任、民進黨不分區立委、桃園航勤公司董事長，民進黨客家事務部主任等職，現已退休。

對於自己父母踏上政治之路，魏筠和家人近期完成「賭鬼的後代─魏廷朝回憶錄」一書，23日配合台灣自救宣言53年週年紀念在台灣國際會館舉辦發表新書，10月7日至15日於桃園市客家文化館、10月18日至28日在市府文化局均有新書展覽。

魏筠表示，她與生俱來多重的標籤加諸在身上，是難以撕開的印記，父親離開已經長達17年半，恰巧也是他被禁錮黑牢的總時數，他在世唯一的心願，就是撰寫自己的回憶錄，「賭鬼的後代」終於可以在18年後由編輯小組幫忙完成，這也是她這輩子必須要完成的使命。

魏筠說，她的父親三度進出黑牢，人身自由被禁錮、肉體被毆打刑求，吃盡別人所不曾吃過的苦楚，出獄後找工作到處碰壁，從政之路並不順遂、無暇從事學術發展，更不懂得賺錢。

但即使人生如此苦難，父親永遠都在大笑、歌唱、閱讀、思考、運動，待人誠懇，總以憨厚的笑容與眾人談論公眾事務，未曾看他怒罵、憎恨或歇斯底里，新書即將發表，她希望大家記得父親的名字─魏廷朝。