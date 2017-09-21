地震未影響預演 空軍花蓮基地照常全兵力預校

空軍花蓮基地未受昨晚地震影響，今照常舉行全兵力預校，雷虎小組新上任領隊簡瑞成上校，共率領6名飛行員大秀飛行特技，7架戰機聯合操演大雁飛行、炸彈開花、倒飛、6機扇形展開等隊形，並噴出紅、藍、白彩煙。（記者王峻祺攝）

2017-09-21 14:07

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕空軍花蓮基地23日對外開放，今舉行第2次全兵力預校，由於昨晚東部海域發生芮氏規模5.7地震、全台有感；空軍第401聯隊受訪時表示，地震並未影響預演，一切照原計畫進行。

空軍第401聯隊政戰主任郭志華說，昨晚地震對營區操演和預演完全無影響，國軍除了平時的戰備訓練，災害時也投入救災，接受中央救災調度，空軍因有機場，備有維護器械等，同時可作為空中直升機救援基地，執行空域管理等任務，RF-5E空照機也能投入災害現場進行空中攝影工作。

空軍花蓮基地未受昨晚地震影響，今照常舉行全兵力預校，邀請新城鄉民及空軍眷屬搶先觀看，雷虎小組新上任領隊簡瑞成上校，共率領6名飛行員大秀飛行特技，7架戰機聯合操演大雁飛行、炸彈開花、倒飛、6機扇形展開等隊形，並噴出紅、藍、白彩煙，還在花蓮湛藍天空畫出「一箭穿心」等美麗弧線，宛如化身愛神邱比特，讓民眾看了驚呼連連、鼓掌叫好。

去年空軍花蓮基地開放活動，逾5萬人次湧入，今年除保留三軍樂儀隊、特戰部隊精湛戰技操演及空軍主力戰機展現飛行性能外，以「鯊魚機」著稱的S-2T反潛機因將在年底正式除役，並於東部地區進行最後展示，軍方預估參觀人潮可望突破6萬人次。

空軍花蓮基地23日對外開放，今舉行第2次全兵力預校，由雷虎小組七架AT3教練機所組成的「雷虎特技小組」，還噴出紅、藍、白三色彩煙，在花蓮湛藍天空畫出美麗弧線。（記者王峻祺攝）

空軍花蓮基地未受昨晚地震影響，今照常舉行全兵力預校，邀請新城鄉民及空軍眷屬搶先觀看。（記者王峻祺攝）

由雷虎小組七架AT3教練機所組成的「雷虎特技小組」，在湛藍天空噴出紅、藍、白三色彩煙。（記者王峻祺攝）

空軍「雷虎特技小組」以紅色彩煙，在花蓮湛藍天空畫出「大愛心」的美麗弧線，宛如化身愛神邱比特。（記者王峻祺攝）