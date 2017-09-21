政院會商美中貿易戰 邱俊榮點出兩方向因應

2017-09-21 14:05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天在主持行政院院會時，聽取國發會報告「台灣經濟情勢暨美國川普經貿政策動向與影響」，由於中國是美國最大貿易逆差來源，美國並動用301條款對中國啟動調查，國發會主委陳美伶提到要注意美中角力及北韓問題可能的對台衝擊。

國發會副主委邱俊榮表示，如果美國發動對中國的貿易戰，對於生產基地在台灣的廠商是好的，但對於生產基地在中國的台商，免不了會受到衝擊，從短期角度來講，這個問題有利有弊，如何看待美中貿易戰對台灣的影響，要進一步研析。

邱俊榮指出，長期來看，我們如何設法擺脫中國的追趕與威脅，政府在推動產業創新，主要的目的也是這樣，以避免過度低階的生產與中國重疊，讓台灣的產業轉型更順利。台灣與其他國家經貿方面的互動，要想辦法分散（風險），過度集中在單一的經濟體，其實受到威脅的風險相對比較大。

邱俊榮表示，行政院院會因此提到除了政府正在推動新南向政策之外，還是要加強與美國、歐洲與日本的連結，長期要朝著產業升級轉型與分散經貿伙伴來著手。

賴清德在聽取報告後表示，主計總處8月預測今年經濟成長率為2.11%，整體經濟景氣審慎樂觀。

有關貨幣政策，賴揆表示，美國聯準會宣布要縮表，未來美元可望走強，相對台灣貨幣就會貶值，對外銷來講是好的，但對內需可能是一個挑戰。整體來講，國際景氣在爬升，希望各部會所職掌的事項，務必穩健推動，目標一定要達成。

賴清德說，政務委員鄧振中提到，美國非常關注台美貿易逆差的因應作為，國發會主委陳美伶也提到美中角力及北韓問題可能的對台衝擊；外交部長李大維提及，我們應該加強與美國聯繫管道，甚至政院副院長施俊吉提到，美國聯準會縮表的速度會比公布速度快，這些問題都值得審慎研究，做出具體對策，以因應後續發展。