救國團新總部喬遷 白秀雄：強化公益作為

救國團舉辦喬遷開幕典禮，左起救國團主任葛永光、救國團理事長白秀雄、救國團名譽召集人李鍾桂都親臨現場。（記者譚偉晟攝）

2017-09-21 12:54

〔記者譚偉晟／台北報導〕救國團於9月8日從台北市中山區志清大樓搬離後，於9月21日於新的總部大樓舉辦喬遷典禮，包含救國團理事長白秀雄、救國團名譽召集人李鍾桂、救國團主任葛永光都在現場表明「團是國家的」理念，強調救國團守法守紀，希望所依循的法是「公正的、公平的、而且是正義的化身」。

其中白秀雄強調，10月24日的黨產會的第二次聽證會，是救國團目前面臨的最大挑戰，他呼籲救國團內部要團結一致，並且加速組織改造，並強化在公益上的作為。

白秀雄指出，救國團這65年來「從來沒有遭遇過這麼大的挫折」。今年2月因為原本總部所在的志清大樓，被最高法院判定為國有財產，因此救國團從9月8日搬出，並於現在台北市民權東路二段的新址成立新的總部，總部空間從2000坪減少到800坪大小。儘管如此，白秀雄仍表示這次喬遷「就是救國團重新出發的日子」，希望透過將救國團轉型成社會企業，來維持組織的永續經營。

而救國團名譽召集人李鍾桂則進一步指出，除了蔣經國一開始的資助外，之後救國團的獲利都是靠自己的努力，與政黨沒有任何關係。她強調救國團是一個守法守紀的團體，但希望這個法是「公正的、公平的、而且是正義的化身」。對於已經成立65年的救國團，她認為「沒有問題是不可能的」，但希望救國團的大家要團結一致，面對並解決問題。

至於救國團主任葛永光則是以「曹丕對曹植」的比喻，說明政府當局對救國團的對待方式，「七步不能吟詩，就要處死」。對於目前黨產會調查救國團是否為國民黨附隨組織的作法，讓救國團的幹部心情都相當複雜。此外由於政府取消了救國團以公益團體租用國有土地的優惠，因此部分已經不再向政府續租。高雄縣團委會、澄清湖活動中心、台北市團委會、新北市團委會等則捐贈給政府，未來也不會考慮繼續租用政府的土地使用。