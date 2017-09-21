亞泥採礦權展限訴願遭駁回 立委：將速修「礦業法」

針對亞泥採礦權展限的訴願遭駁回，多個環團及太魯閣族人至立法院表達不滿。（記者鄭鴻達攝）

2017-09-21 12:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕花蓮縣太魯閣族人對亞洲水泥公司於太魯閣採礦權展限提訴願，但日前遭駁回，公民、環保團體協同族人至立法院前表達訴求。本案義務律師團團長、民進黨立委高志鵬承諾將繼續推動修「礦業法」；時代力量立委黃國昌則強調會與各黨立委一起早日完成修法。

亞泥在太魯閣採礦權於3月獲經濟部再度展限20年，引發居民、環保及公民團體之不滿，當地太魯閣族人為此向行政院提起訴願，後於9月初被駁回，因此號召族人前往立法院群賢樓門口召開記者會，反亞泥自救會更宣示將於11月22日「封山封路、捍衛土地」。

台灣蠻野心足生態協會秘書長謝孟羽律師指出，族人最在意的是「原住民族基本法」第21條賦予的諮商同意參與權，但行政院將原住民族委員會強調的「原基法」精神置若罔聞，甚至將修法後是否溯及本案的燙手山芋丟給立法院，可見「礦業法」再不修，類似情形會再度發生。

地球公民基金會專員黃靖庭指出，「礦業法」第31條條文簡直是霸王條款，將本應屬於國有、全民所有的礦產資源，形同割讓給特定財團，審查也淪於形式，無法有效監督管控，若被駁回，行政機關還需負補償責任，相當不合理。

高志鵬強調，這次駁回的理由就是俗稱霸王條款的「礦業法」第31條，而新版「礦業法草案」中，已將此條拿掉，但在修法完成前都無效，因此「礦業法」已排入本會期優先法案，他會在立法院繼續努力，盡速完成修法，未來也不會只照行政院版本來修法。

黃國昌指出，無論是採礦權的設定或展限都應有更嚴謹的行政、環評及公眾參與程序，這些都是「礦業法」修法須完備之處，本次違法的展限行政處分，是無論修法與否都應撤銷的，因此他們會與其他黨團立委站在一起，在新會期開始後進速完成修法工作。

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