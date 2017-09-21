國民黨團刁難 立院明開議 賴揆下週二才報告

2017-09-21 12:03

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院長蘇嘉全今就立法院開議日召集協商，國民黨團因不滿前瞻而百般刁難，雖同意在明日開議，但行政院長賴清德要等到下週二才能進行施政方針報告。

第9屆立法院第4會期原定明日開議。此日期為8月31日的朝野協商所敲定，但因國民黨團拒絕出席而未完成簽字，僅民進黨團、時代力量黨團、親民黨團簽字同意。民進黨團總召柯建銘事後有徵得國民黨團的口頭同意，立法院秘書長林志嘉亦致電向國民黨團幹部告知。

蘇嘉全今早邀集協商，盼能完成開議日的法定程序。不過國民黨團書記長林為洲認為，這是沒經過協商同意的開議日，即便林志嘉有來電告知，他也表明不會簽字。

他表示，未經協商也日可以敲定開議日；就是先召開談話會來決定，最快也是下週五了。

民進黨團總召柯建銘解釋，國民黨不願出席8月31日的協商，但因立委們都有行程，必須訂出開議日，國民黨團總召林德福也都口頭同意。他認為，這不該是戰場，在野黨應該是巴不得快開議，準備問倒賴揆才對。

林為洲表示，國民黨沒義務硬吞他們不同意的結論；為了表明立場，可接受明日開議，但賴揆要在下週二才能進行施政方針報告。

幾經多次辯論，蘇嘉全表示，院會還有上千議案等待一讀付委。同意明日先處理報告事項，週二再邀賴揆進行施政方針報告。

柯建銘也表示，那明日報告事項要把之前未能付委的議案盡量都排進去，不要再浪費時間了。