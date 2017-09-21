沒有勞斯萊斯 但有耐操國產車！紫衣人現身彰警授車典禮

2017-09-21 11:23

〔記者湯世名／彰化報導〕紫衣人現身彰化縣警局！彰化縣政府今天在縣警局舉行警用車輛授車典禮，現場有10多名縣警局後勤科人員穿著紫色背心，由於與佛教如來宗成員所穿的紫衣相仿，引起矚目，後勤科人員私下也說：「穿上時就覺得怪怪的！」縣長魏明谷校閱警用巡邏車、警用機車、偵防車共56輛，有員警KUSO說：「我們沒有勞斯萊斯，但是我們有耐操的國產車！」笑點十足。

今天在彰化縣警局停車場舉行的警用車輛授車典禮，現場有巡邏車11輛、偵防車16輛、小型警備車1輛、勤務車6輛、大型巡邏機車2輛、巡邏機車20輛，由警局副局長賈立民陪同縣長魏明谷校閱，不過會場的焦點卻出現在十多名「紫衣人」身上，原來是後勤科人員穿著紫色背心協助處理現場相關狀況，但由於最近妙禪所屬佛教如來宗成員所穿的紫色服裝鬧得沸沸揚揚，因此後勤科人員所穿的紫色背心也引起矚目。

一名後勤科人員就私下說：「早上穿這套背心時就覺得怪怪的！」但有員警認為，警方的紫色背心由來已久，甚至比妙禪所屬成員的紫色背心更早，此純屬巧合，外界不須做太多臆測與聯想。

不過有員警也私下KUSO說，「人家有數千萬的勞斯萊斯，我們也有數十輛俗又大碗、耐操的國產車！」甚至有員警打趣說，警方獲得這些新車，真應該「感恩縣長、讚嘆縣長！」