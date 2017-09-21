柯P不爽了？ 決定不出席警察局長交接典禮

台北市警察局長交接典禮訂於今上午11點30分舉行，原本巿長柯文哲原定會出席，但上午臨時通知媒體，改派副市長前往。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-21 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕警界人事大地震，台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，原缺由台中市警局局長陳嘉昌接任，這也是台北市長柯文哲任內第二次處理警局人事調整，柯文哲直言未被尊重，上午臨時通知媒體，不出席今天的北市警察局長交接典禮。

綜合媒體報導，台北市警察局長邱豐光「明升暗降」，讓台北市長柯文哲大表不滿，昨在議會市政報告指出，這起人事異動案，他是被通知的，他沒有跟中央說好，也認為調動這時間不恰當，直言有未被尊重的感覺，「被偷襲了」；

台北市警察局長交接典禮訂於今上午11點30分舉行，原本巿長柯文哲原定會出席，但上午臨時通知媒體，改派副市長前往，外界臆測是不是以行動表達對這起人事異動的不滿，用行動挺邱豐光，不過市府發言人劉奕霆否認傳聞，稱無特別考量。

另外總統蔡英文上午9點10分前往北市文山區景美國小，了解學校防災教育成果及演練執行成效，也不見柯文哲蹤影，去年921紀念活動，柯文哲曾親自陪同副總統陳建仁，視察小朋友演練地震時的掩護避難疏散，今總統出席，市府僅派副市長鄧家基參加。