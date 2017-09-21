陳明文妻曾為張花冠下跪 40年老戰友翻臉內幕...

張花冠（左）和陳明文（右）鬧翻。（本報合成照）

2017-09-21 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠和立委陳明文翻臉搬上檯面，據傳連總統蔡英文也在中常會上看傻眼，昨天張花冠到警局報案控告陳明文強摟肩膀對她性騷擾，陳明文則回應「尊重司法調查」，妻子廖素惠則為造成張花冠「不舒服」道歉。其實張花冠和陳明文在地方上交情逾40年，這次為何反目成仇，格外引人注目。

本報報導，地方人士說，陳明文和張花冠一直都是緊密結合的政治夥伴，但近來漸行漸遠，對許多事情看法南轅北轍，例如張想促成嘉義縣市合併，陳卻反對。張推薦縣府農業處長林良懋入閣擔任農委會副主委，結果卻是陳力推的縣府社會局長翁章梁雀屏中選。陳極力幫翁章梁參選下屆縣長鋪陳，張則極力阻撓。兩人甚至在中常會槓上，張抨擊陳身為選舉對策委員會召集人，卻不知迴避，搞到陳大動作請辭，雖然被慰留，但陳、張已形同水火。

《蘋果日報》報導，兩人是因張花冠的亡夫曾振農而認識，張花冠與陳明文原本分屬嘉義黃、林派系，陳明文在2000年時帶林派出走國民黨，並代表民進黨參選2001年的嘉義縣長，時任國民黨不分區立委的曾振農與妻子張花冠，宣布退出國民黨力挺陳明文，張、陳因此結緣，兩人分別擔任縣長與立委，左右嘉義政壇。歷年選舉，陳明文多次力挺張花冠，張花冠2009年參選嘉義縣長時，陳明文擔任競選總部主委，妻子廖素惠在選前之夜曾「驚天一跪」，讓張花冠贏了對手翁重鈞4萬多票。

報導引述地方知情人士說法，張、陳關係在去年總統大選後生變，因張花冠兩屆任滿，想爭取縣市合併延續政治生命，陳明文卻反對合併。明年地方選舉，張花冠不滿陳明文擔任選對會召集人，卻有意推舉自己屬意的人選，因此兩人漸行漸遠，甚至決裂。